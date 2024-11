Dove può andare Fagioli

può davvero lasciare laa gennaio? Pare di sì. Le ultime panchine del centrocampista classe 2001 hanno infatti innescato riflessioni e valutazioni alla Continassa, dove tutti sono entrati nell'ordine di idee di dover concretizzare almeno un paio di colpi di mercato a gennaio tra difesa e attacco, alla luce degli ultimi infortuni. Ecco perché può rendersi necessario un sacrificio, e in questo senso potrebbe essere d'aiuto proprio l'ex Cremonese.Accostato nei giorni scorsi al PSG, dove i bianconeri hanno messo nel mirino Milan Skriniar, Fagioli sa che i suoi agenti stanno valutando tutte le possibili soluzioni, con sondaggi soprattutto in Inghilterra: oltremanica, infatti, i suoi procuratori hanno già un buon posizionamento e un raggio d'azione radicato, oltre a rapporti consolidati con vari club. In Italia, come è emerso di recente, il 23enne piaceva molto al, che però in estate, dopo la sua lunga squalifica, non ha avuto modo di approfondire i costi del cartellino e impostare l'affare con i bianconeri. Ora per lui potrebbero aprirsi altre porte.