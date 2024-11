Quanto costa Fagioli

non sembra propenso a cambiare aria a gennaio. Dopo aver saltato praticamente tutta la scorsa stagione per squalifica, il centrocampista classe 2001 spera(va) di avere a disposizione un'intera annata per dimostrare di essere da- possibilmente attraverso giornate e notti come quella di Lipsia -, e poi nel caso rivalutare la sua situazione in estate. Questa, dunque, la sua posizione di fronte alle voci di mercato che sicuramente gli sono giunte all'orecchio, insieme alle indiscrezioni per cui il club bianconero è disponibile a sacrificarlo a breve per contribuire a finanziare almeno un paio di colpi in entrata.Come scrive Calciomercato.com, la richiesta della Juve per cedere Fagioli si aggira intorno ai, cifra che tra l'altro garantirebbe una ricca plusvalenza essendo il giocatore un "prodotto" del settore giovanile. La società, da parte sua, è pronta ad ascoltare eventuali offerte (come per pressoché tutti gli altri componenti della rosa...), parametrandole poi alle esigenze del momento. L'ex Cremonese, comunque, sa anche che le cose possono cambiare velocemente, quando si tratta di mercato. E che molto del suo futuro dipende solo da lui e dalle sue prestazioni, in partita così come in allenamento.