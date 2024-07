Spagna 82 e Germania 2006, il gruppo oltre la siepe

La totale assenza di coesione

Fa clamore la notizia rilasciata dal giornale La Repubblica, secondo cui alcuni elementi dell’non avrebbero gradito la scelta del ctdi convocare Nicolò, fresco di ritorno in campo dopo la squalifica per calcioscommesse. Una dimostrazione molto triste di come, prima del gioco in una squadra con dei limiti, sia prima di tutto venuto a mancare quel senso di appartenenza e di gruppo che hanno sempre contraddistinto la Nazionale.. Il contesto era delicato, la nazionale del C.T Enzonon convinceva e aveva suscitato scalpore l’esclusione di Robertoin favore di Paolo, squalificato per il. Nonostante un avvio di torneo non brillante, la squadra riuscì a fare gruppo senza screzi interni e ad arrivare alla storica notte delIn ordine cronologico si arriva a, con alle spalle uno scandalo enorme come, con giocatori che non sapevano se avrebbero giocato in. In un quadro ancora più delicato del Totonero la selezione, forte anche di un lavoro di isolamento incredibile di Marcello, riuscì a fare gruppo superando i drammi sportivi interni fino ad arrivare a sollevare il trofeo, atteso per 24 anni. Torniamo alla pessima figura di Euro2024 e alla scelta di Fagioli evidentemente non condivisa da tutto il gruppo squadra . Sarebbe una cosa gravissima perché andrebbe a confermare la totale disunione della squadra, un fattore che perè sempre stato determinante. Anche perché, seguendo questo ragionamento, Pablito non sarebbe stato convocato in terra iberica e di conseguenza metà della selezione dinon avrebbe dovuto partecipare.



