Italia, Spalletti e la squadra: cosa è successo ad Euro2024

La convocazione di Fagioli

Dopo l'eliminazione contro la Svizzera,"Un confronto serrato. Qualcuno dice duro, perché le posizioni erano distanti. La squadra a chiedere più certezze, un copione più semplice da mettere in pratica. L’allenatore a pretendere maggiore applicazione", scrive Repubblica. "Perché quello che si è visto in campo non si può spiegare solo con la difficoltà di attuare le richieste. È mancato tutto, a partire dall’impegno. Probabilmente anche in allenamento."Uno dei problemi maggiori, prosegue il quotidiano, è che Spalletti si è trovato per le mani una squadra senza leader.. Qualcuno ha accusato l’allenatore anche per la preparazione, poco incentrata sull’intensità, a detta di alcuni giocatori.Addirittura, si legge,(in realtà è vero il contrario). Non solo però, al centro anche questioni prettamente di campo. Prima della partita con la Croazia, il gruppo era convinto di proseguire nel solco delle prime due partite. A due ore dal fischio d’inizio è cambiato tutto, o almeno questo ha percepito la squadra. E poi alcune scelte, come la conferma di Di Lorenzo, probabilmente il peggiore dell'intera nazionale ad Euro2024.





