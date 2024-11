Fagioli Juve, la necessità del mercato

Parigi, Bologna e poi la Premier League. Un turbinio di squadre, voci di mercato che da giorni mettono al centro Nicolò Fagioli . Ma perché proprio il centrocampista, dopo un recente rinnovo e dopo le rinnovate manifestazioni di fiducia di tutto l’ambiente, è accostato ad altre squadre?Fagioli al centro delle voci perché il mercato è al centro dell’attenzione del mondo Juventus , al momento. Sulla testa del club bianconero sono piovuti i gravi infortuni di Cabal e Bremer e mai come in questo momento la coperta si rivela corta nella rosa di Thiago Motta. A gennaio, dunque, toccherà intervenire per acquistare, ma le risorse sono limitate. Per questo motivo, a scaldarsi non è solo il mercato in entrata, ma anche quello in uscita. Uno o più sacrifici per incassare e poi reinvestire: e dove si può fare un sacrificio? Probabilmente a centrocampo, lì dove Thiago Motta ha ampio margine.E perché proprio Fagioli? Beh, fin qui il centrocampista piacentino ha viaggiato sulle montagne russe. Qualche buona prestazione ma, in un confronto diretto con Locatelli, l’altro costruttore davanti la difesa, esce ad oggi sconfitto.Insomma, una serie di motivi che fanno di Nicolò Fagioli il giusto identikit da tracciare nel caso in cui si decidesse di fare un sacrificio per finanziare il mercato di gennaio. Ad oggi, però, sono più gli interrogativi e i condizionali: troppo presto per seguire una traccia che, però, non va sottovalutata.