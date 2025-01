Fagioli, si accende il mercato: c'è la Fiorentina, previsto un incontro con la Juventus

Getty Images

Le squadre interessate a Fagioli

Si accende il mercato intorno a, a meno di una settimana dalla conclusione delle trattative. Come riportato da Gianluca Di Marzio, per il centrocampista dellaè pronta a muoversi concretamente anche la, che prevede di incontrare il club bianconero nei prossimi giorni con l'obiettivo di trovare un accordo per il trasferimento: tra le ipotesi, potrebbe esserci l'inserimento di un obbligo di riscatto legato al numero di presenze.Su Fagioli, intanto, è segnalato anche il, che lo sta valutando come possibile sostituto di Eljif Elmas, ceduto al Torino. Nelle scorse ore, invece, si era parlato di un sondaggio del Borussia Dortmund , interessato però solo a una cessione a titolo temporaneo: una formula, questa, che non trova aperture da parte della Juventus, che punta a monetizzare dalla sua eventuale cessione. L'azzurro, che Cristiano Giuntoli preferirebbe cedere all'estero, è stato accostato anche a Marsiglia, Napoli e Parma.