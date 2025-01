CM - Sondaggio del Borussia Dortmund per Fagioli: la Juventus fa 'muro' sulla formula

Borussia Dortmund su Fagioli: la richiesta della Juventus per cederlo

Nicolòcontinua a non trovare spazio e anche contro il Benfica in Champions non partirà titolare: è finito dietro nelle gerarchie con un impiego totale inferiore a 600 minuti (quasi tutti nella prima parte di stagione). Situazione che spinge lo stesso giocatore a voler lasciare il club bianconero. Non mancano gli interessamenti per l'italiano ma laCome infatti riferisce calciomercato.com, la Juventus ha memorizzato il desiderio di Fagioli di cambiare aria e sarebbe anche d’accordo a trovare una soluzione per separarsi, maNelle scorse ore ha fatto un sondaggio anche ima per una cessione a titolo temporaneo, formula che non trova aperture da parte del club bianconero.

Il Borussia si è aggiunto alla lista dei club che si sono mossi per Fagioli. Su tutti il Marsiglia, con cui il giocatore avrebbe anche trovato un accordo. I francesi però come il Dortmund propone un prestito con diritto di riscatto. In Italia invece, oltre a Napoli e Fiorentina anche il Parma dell'ex dirigente bianconero, Federico Cherubini, ha chiesto informazioni ma la preferenza sarebbe comunque quella di una cessione all'estero.