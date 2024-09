Come procede il percorso di recupero dalla ludopatia di? Ne ha parlato lo psicoterapeuta intervenuto oggi alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare il docufilm "Fragile" realizzato dallasul tema: "Ha finito il suo debito con la giustizia sportiva ma non la sua terapia. Richiede parecchio tempo, c’è una parte di terapia e poi una di prevenzione della ricaduta. Sono stato molto preoccupato dopo gli Europei per come sono andate le cose, ha esordito in quella sciagurata partita e questo ci ha lasciati con il fiato sospeso. I 10 incontri di testimonianza, lì ripetitivamente è stato costretto – e lui è timido -, il fatto di essere costretto su un palco a raccontare di sé è stato potente in termini di tagliare i ponti alle spalle. Forse più potente di alcuni interventi specifici. Per la prima volta nella giustizia sportiva c’è stata questa commutazione di una parte della pena. Nicolò sta lavorando".