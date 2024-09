Fragile, le parole di Castellaneta e Jarre

CASTELLANETA Juventus Media Director

JARRE

Fuori dal campo da gioco, ma sempre puntando all’eccellenza. Ladebutta alla Mosta del Cinema di Venezia con “Fragile”, documentario incentrato sulla storia di Nicolò Fagioli, sulla ludopatia e sull'ultima stagione. Una produzione emozionante, a tratti ironica, sicuramente utile. Sì, utile, perché l’aspirazione è questa: che possa essere d’aiuto a chi soffre di ludopatia, non è un caso che il film si chiuda con delle informazioni utili a chi soffre di questa malattia.Non ci dilungheremo, non riporteremo estratti di quanto abbiamo visto. L’invito è, una volta uscito, di vederlo senza pregiudizi. Quella di Nicolò Fagioli è una storia da conoscere e la produzione di Juventus porta a fondo dell’uomo, del calciatore, di quello che ha affrontato e sta affrontando. Di seguito, le dichiarazioni di Marco Castellaneta, Juventus Media Director; e Paolo Jarre, psicoterapeuta che ha seguito Fagioli in questo percorso.Creator Lab – Un nuovo approccio alla creatività, al contenuto e ai media che in Juventus abbiamo voluto costruire negli ultimi 15 mesi seguendo la visione di Mike Armstrong. In un mondo della comunicazione che cambia noi abbiamo voluto cambiare per stare al passo coi tempi, adattare il suo tono di voce ai nuovi mezzi di comunicazione. L’abbiamo fatto costruendo una struttura che potesse ospitare tutto ciò e costruendo un team di lavoro che potesse lavorare in maniera attuale e moderna. La Juve produce una media di 1500 contenuti, attraverso 18 canali di comunicazione. C’è una grande varietà di contenuti che si adattano ai mezzi di comunicazione che usiamo.FRAGILE - L’ultimo Juventus Original, il diciottesimo in meno di due anni e poi distribuiti su diversi canali. Sono produzioni original, delle storie di Juventus con le quali cerchiamo di trasmettere dei messaggi all’audience. Abbiamo raccontato storie su Women, Next Gen, settore giovanile, leggende e tifosi. Oggi siamo contenti di essere a Venezia a raccontare la storia di Nicolò Fagioli. Contenti di averlo fatto, la tematica è delicata, viviamo in un mondo dove ueste tematiche non vengono comunicate, magari sono nascoste. Noi siamo contenti di averlo fatto con Nicolò e chi gli sta vicino. Abbiamo voluto raccontare la sua storia perché ci è sembrata un’opportunità per veicolare dei messaggi a chi vive un momento difficile e può essere aiutato.SFORZO PRODUTTIVO – Siamo contentissimi di essere qua ed emozionati, ci mettiamo alla prova volentieri. Poter presentare questi progetti è importante, sono progetti complessi in generale ancor più per noi. Produzione di 5 mesi, hanno lavorato 20 persone per 30 ore di girato. Un lavoro enormeLUDOPATIA – Si tende a rappresentare il giocatore come un vizioso o come un grandioso. In realtà è diventato un fenomeno di massa che coinvolge a livello di comportamento problematico quasi 1 milione di persone e questo è dovuto all’aumento dell’offerta. Il fenomeno coinvolge le popolazioni giovanili, non tutti sono patologici; un fenomeno che, rispetto ad altre dipendenze, il gioco d’azzardo determina il maggior impatto a livello economico e alone di persone coinvolte intorno al giocatore patologico. Nel caso di cui parliamo oggi, il rischio – che è un rischio interclassista -, c’è un rischio aggiuntivo dato dalla disponibilità di denaro e di trovarsi in un ambiente immersivo in cui il gioco d’azzardo fa parte della quotidianità, oltre al fatto di avere pochi interessi oltre l’attività professionale.COME STA FAGIOLI – Ha finito il suo debito con la giustizia sportiva ma non la sua terapia. Richiede parecchio tempo, c’è una parte di terapia e poi una di prevenzione della ricaduta. Sono stato molto preoccupato dopo gli Europei per come sono andate le cose, ha esordito in quella sciagurata partita e questo ci ha lasciati col fiato sospeso. I 10 incontri di testimonianza, lì ripetitivamente è stato costretto – e lui è timido -, il fatto di essere costretto su un palco a raccontare di sé è stato potente in termini di tagliare i ponti alle spalle. Forse più potente di alcuni interventi specifici. Per la prima volta nella giustizia sportiva c’è stata questa commutazione di una parte della pena. Nicolò sta lavorando.