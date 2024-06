L'annuncio non è ancora arrivato, la firma sì. Come confermato da Fabrizio Romano, è tutto fatto per il passaggio alladi Michele, che non dipende dalla trattativa tra Wojcieche l'Al-Nassr, in una situazione di stallo. Alandranno 18 milioni di euro più 2 di bonus per il portiere, che in bianconero è atteso da una maglia da titolare. L'annuncio dell'acquisto, stando all'esperto di mercato, arriverà nei primi giorni di luglio. Di Gregorio è di fatto il primo colpo del mercato estivo della Juve, che nel frattempo ha chiuso anche per Douglas Luiz mandando all'Aston Villa come contropartite Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea