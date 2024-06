Barrenechea all'Aston Villa: le ultime

Dopo Samuel Iling-Junior, è il turno di Enzo. Nella giornata di oggi il centrocampista argentino si sottoporrà alledi rito con l', passaggio propedeutico alla firma sul contratto fino al 2029. Il classe 2001, reduce dalla stagione in prestito al Frosinone, è atterrato in Inghilterra già ieri. Il suo futuro si definirà nelle prossime ore, che segneranno l'inizio di una nuova avventura calcistica.Barrenechea, come noto, è stato inserito dallanell'ambito della trattativa per, dopo il muro eretto da Weston McKennie che ha costretto Cristiano Giuntoli a cercare un'altra contropartita tecnica. L'argentino ha offerto una sponda preziosa, consentendo di portare rapidamente a termine la maxi trattativa per cui ora, sostanzialmente, mancano solo le ufficialità.