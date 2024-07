Protagonista agli Europei

Uno dei settori in cui lainterverrà sarà quello relativo agli esterni difensivi.Il brasiliano ha ricoperto per quasi tutta la sua carriera quel ruolo, mentre l'italiano ha giocato in quella posizione nell'anno in prestito al, proprio sotto. Un numero esiguo per una squadra che dovrà affrontare cinque competizioni l'anno prossimo. Ed è così che nei radar bianconeri è spuntato Ferdi Kadioglu del Fenerbache Nato ad Arnhem nei Paesi Bassi da padre turco e madre olandese,ricopre il ruolo di terzino destro e gioca neldal 2018., andando a segno una volta e confezionando 4 assist. Ad inizio carriera veniva impiegato come giocatore offensivo, poi la trasformazione in un esterno difensivo dotato di buona velocità e anche di una discreta tecnica. Questo è un dettaglio importante, perché gli consente di essere preciso nei passaggi e anche in zona assist.Il percorso dellaad Euro 2024 è stato per lui un'occasione per mettersi in mostra. Cinque presenze, sempre da titolare e sempre restando in campo (). Non ha messo a referto assist o gol, ma la media dribbling è rimasta simile a quella ottenuta nel campionato turco, ovvero 1.2%.





