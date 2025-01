Thiago Motta è davvero a rischio esonero? Cosa sappiamo oggi e possibili scenari

Getty Images



Thiago Motta è a rischio?

Tanto tuonò che piovve. E' un modo di dire, ma è pure un mood. Cioè: uno stato d'animo.L'ultima voce, riportata da una fonte autorevolissima come l'Equipe, parla di contatti tra Xavi e la Juventus , smentendo al tempo stesso problemi di alcun tipo con i bianconeri. Dunque, Thiago Motta è o non è a rischio?Beh, no. Non adesso, almeno. Motta è ancora in corsa per l'obiettivo minimo, cioè il quarto posto e dunque la qualificazione alla prossima Champions League. E' ancora in corsa nella stessa Champions, in attesa dei sorteggi e naturalmente dei playoff. Ed è in corsa in Coppa Italia, dove ha un percorso più o meno in discesa.

E allora, perché dovrebbe esserlo? Il momento è di sicuro di pressione, di tantissima pressione, ma accade anche nei migliori progetti e questo è il pensiero-guida alla Continassa, dove per ora non si fanno ragionamenti né a lungo termine, né nel breve termine.