L'Equipe - La Juventus ha contattato Xavi, Thiago Motta è a rischio?

Le voci su Xavi alla Juventus

Thiago Motta è in bilico? E' quanto sostiene L'Equipe: è ancora troppo presto per affermarlo con certezza, ma alcune recenti indiscrezioni lasciano spazio a riflessioni.I dirigenti bianconeri sembrano infatti guardare al futuro con prudenza, esplorando eventuali scenari alternativi. Nelle ultime ore, secondo fonti italiane citate dal quotidiano,Le voci che si rincorrono non indicano necessariamente un malcontento immediato nei confronti di Thiago Motta, arrivato a Torino con grandi aspettative.

L’incontro con Xavi non rappresenterebbe quindi un segnale diretto di sfiducia verso l’attuale allenatore, ma piuttosto un’azione preventiva per non farsi trovare impreparati in un contesto calcistico sempre più dinamico.La stagione in corso ha visto momenti di luce e ombra per la Juventus guidata da Thiago Motta. Pur avendo introdotto un calcio propositivo e moderno, la squadra fatica ancora a trovare quella continuità necessaria per tornare ai vertici del calcio europeo. I tifosi si dividono tra chi sostiene il progetto e chi invece invoca risultati immediati, un dilemma che spesso mette sotto pressione gli allenatori.