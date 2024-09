Empoli-Juve, scatto in avanti di Nico Gonzalez

Empoli- Juve, la probabile formazione

Juventus (3-4-2-1)

Di Gregorio

Kalulu

Gatti

Bremer

Cambiaso

Douglas Luiz

Locatelli

Nico Gonzalez

Koopmeiners

Yildiz

Vlahovic

Sarà una Juventus nuova contro l'Empoli , per molti versi più vicina a quella che caratterizzerà questa parte di stagione che vede il mercato chiuso e la rosa finalmente definita.rimescola le carte e cambia qualcosa rispetto alle ultimeschierate in campionato. Innanzitutto, via libera ad alcuni volti nuovi e non mancano le sorprese.Scala le gerarchie e a sorpresa si posiziona in pole position Nico Gonzalez. Non perché non occupi un posto centrale nelle idee di Thiago Motta, ma perché la trasferta internazionale e il problema al piede potevano far pensare ad un impiego più cauto, una partenza dalla panchina. E invece l’argentino è il favorito per il ruolo di ala a destra, con Cambiaso che tornerebbe nella linea dei 4 difensori, esterno a sinistra. Dall’altra parte, un altro volto nuovo: Pierre Kalulu.