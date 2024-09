Adzic Juve, può giocare contro l'Empoli?

Negli ultimi giorni, si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero il giovane trequartista montenegrinopartire da titolare nella prossima partita della Juventus contro l'Empoli. Tuttavia, è difficile che questo scenario si concretizzi. Due sono i motivi principali che rendono poco probabile la sua presenza dal primo minuto.In primo luogo, nel suo ruolo dovrebbe partire titolare, giocatore esperto e testato in questa ultima settimana da. In secondo luogo, Adzic è reduce da un infortunio e non ha ancora debuttato con la maglia bianconera. Un eventuale esordio dal primo minuto potrebbe essere un rischio, considerando che sarebbero i primi minuti con la Juve.Più realistico, invece, che il giovane trequartista venga convocato e possa fare il suo ingresso in campo a partita in corso, quando i ritmi saranno probabilmente più bassi e il contesto meno pressante. Questa gestione potrebbe permettergli di acquisire minuti importanti senza forzare i tempi del recupero. In ogni caso, la Juventus si prepara per la sfida contro l’Empoli con un occhio al presente e uno al futuro, in cui Adzic potrebbe ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante.