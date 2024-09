Il brasiliano potrebbe iniziare titolare

Cosa chiederà Motta al giocatore

Il prossimo avversario dei bianconeri sarà l'Empoli di Roberto D'Aversa. Il club bianconero vuole continuare a convincere dopo il buon avvio di stagione che ha visto la squadra di Motta vincere contro Como e Verona e poi pareggiare nel big match con la Roma. Per continuare la rincorsa al primo posto Thiago Motta è pronto ad affidarsi a Douglas Luiz.Il match contro i toscani potrebbe rappresentare il vero punto d'inizio della storia tra Douglas Luiz e il suo nuovo club. Il brasiliano è sempre partito dalla panchina in queste prime tre gare, subentrando a gara in corso. Con Verona e Roma Motta ha preferito utilizzare una mediana formata da Locatelli e Fagioli. Nel ballottaggio ora è l'ex Aston Villa ad essere in vantaggio per l'esordio dal primo minuto con la maglia bianconera.Il tecnico bianconero chiederà al brasiliano di portare vivacità nella mediana bianconera. Fagioli e Locatelli non hanno fatto male contro il Verona, ma con la Roma sono entrambi apparsi un po' lenti, soprattutto il centrocampista classe 2001. Contro i giallorossi il brasiliano aveva portato più brillantezza, facendo sfoggio anche delle sue qualità. Contro i toscani toccherà all'ex Aston Villa trovare i giusti passaggi per aprire il gioco bianconero.





