Cosa ha detto Elkann alla Juventus?

Per uscire dal torpore della "pareggite" serviva una scossa. Ed ecco che forse è arrivata, direttamente "dall'alto". A poco meno di 48 ore dalla sfida casalinga contro il Bologna e all'antivigilia del delicato match di Champions League contro il Manchester City, la ha ricevuto alla Continassa nientedimeno che la visita di, che ha assistito con attenzione alla seduta di allenamento e ha verificato di persona i progressi degli infortunati. Ma che cosa ha detto l'ad di Exor alla "sua" squadra?Il succo del discorso ha riguardato proprio il pareggio interno di sabato, che secondo lui, come rivela Tuttosport, "ha raccontato di un carattere e di una determinazione da cui sarà importante ripartire fin da subito". Elkann, poi, avrebbe espresso il suo apprezzamento per il modo di affrontare gli inconvenienti mostrato da, che tende a rifuggire ogni alibi e a lavorare per cercare soluzioni anziché colpe nei momenti di difficoltà. Inevitabile, infine, pensare al, in arrivo a Torino per una partita che "potrebbe rappresentare un potente ricostituente e un virtuoso trampolino di lancio". Una grande occasione, insomma, in vista della quale Elkann ha voluto contribuire a creare un clima di carica e di coesione, con quella "scossa" che si spera abbia attraversato tutti.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

