Dusan Vlahovic, dall'entusiasmo dell'arrivo alle difficoltà nascoste: ma sarebbe potuta andare diversamente?

Sì, è anche il giorno del compleanno di Dusanma soprattutto è il giorno in cui è arrivato al J Medical per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo avrebbe legato alla Juventus fino al 2026. Unad accogliere il centravanti serbo arrivato per 70 milioni dalla Fiorentina. Poi la scelta delche apparteneva ad un certo Cristiano Ronaldo fino a sei mesi prima.La prima allo, nella nebbia, contro il. Una manciata di minuti ed è subito goal, tifosi in delirio e la sensazione di aver finalmente ritrovato il bomber che tanto mancava alla Vecchia Signora. Dusan è sembrato da subito innamorato della Juventus, al punto da rifiutare le lusinghe di molte big d'Europa (Arsenal su tutte) per trasferirsi all'ombra della Mole.

. La prima volta in Champions con la rete dopo nemmeno un minuto contro il Villarreal, la zampata decisiva contro l'Inter per regalare l'ultimo trofeo a Massimiliano Allegri. Il coraggio, nonostante la giovane età di parlare e spiegare cosa non andava nei periodi di difficoltà della Juventus,, un quarto di secolo ed un traguardo importante. Da tre anni continua a provare a tenere a galla la Juventus, senza mai farle mancare l'amore che merita. Salvo sorprese però, il ventiseiesimo compleanno di Dusan non sarà sotto la Mole ( come raccontato questa mattina ). Niente rinnovo, niente ingaggio spalmato e Vlahovic lontano da Torino. Sembra essere questa la fine. Le tre panchine consecutive, i 29 minuti giocati nelle ultime tre. La storia tra Vlahovic e la Juventus sembra si avvicini alla conclusione, anticipata e forse anche sofferta. "Non costruiamo casi dove non ci sono" dice sempre Thiago Motta riferendosi al centravanti serbo.





