Gazzetta - Dusan Vlahovic rottura con la Juventus: 'niente rinnovo, sarà addio'

AFP via Getty Images



Juventus, niente rinnovo per Vlahovic?

e probabilmente lo dirà anche oggi in conferenza stampa riferendosi al suo centravanti serbo Dusan. Tuttavia, stando a quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, la situazione tra la Vecchia Signora ed il bomber serbo non sembra essere così distesa. Infatti, le recenti panchine di Dusan a cui si aggiunge la fase di stallo dei dialoghi sul suo rinnovo, sembrano portare ad un thriller dal finale scontato: l'addio.Il giocatore al momento percepisce 10,5 milioni che diventerebbero 12 nella prossima stagione. Le trattative per il suo rinnovo non decollano e quindi la volontà bianconera è quella di non perdere Dusan a zero. Ricordando sempre che era costato 70 milioni, arrivato dalla Fiorentina nella sessione invernale di mercato. Salvo sorprese non lascerà Torino in questa sessione invernale di mercato, quindi ora la necessità è quella di mantenere un rapporto minimo per il bene di entrambi fino alla fine della stagione. L'epilogo della storia con Dusan sembra quasi scontato ed intanto la Juventus inizia a costruire un futuro, partendo proprio da Kolo Muani arrivato a Torino in questa sessione di mercato. Il futuro di Dusan comunque sembra essere sempre più lontano dalla Mole.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui