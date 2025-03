La Juventus punta sull'effetto Tudor: da subentrato ha sempre raddoppiato la media punti, i precedenti

Sabato sera, all'Allianz Stadium di Torino,esordirà sulla panchina dellain occasione del match contro il. Per i bianconeri, l'imperativo è soltanto uno: vincere per archiviare le due pesantissime sconfitte contro Atalanta e Fiorentina e, soprattutto, per non perdere contatto dal trenoLa Juve, infatti, naviga attualmente al quinto posto in classifica, staccata di un solo punto dal Bologno di Vincenzo Italiano, quarta forza del torneo. Vietato sbagliare, dunque, per Tudor, l'uomo scelto dalla proprietà per risollevare le sorti di una squadra che nell'ultimo periodo si era letteralmente smarrita.

Imbattuto all'esordio

Media punti raddoppiata

Le medie punti di Tudor da subentrato

2017/18, Udinese: da 0.97 a 1.75 (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta)

2018/19, Udinese: da 0.89 a 1.6 (5 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte)

2021/22, Verona: da 0 a 1.5 (14 vittorie, 11 pareggi, 10 sconfitte)

2023/24, Lazio: da 1.48 a 2 (5 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta)

Per farlo, la società zebrata ha deciso di puntare sulla juventinità dell'allenatore croato, che questa maglia l'ha indossata in 174 partite ufficiali dal 1998 al 2005, ma anche sulla sua capacità di incidere da subito, quando viene chiamato a subentare in corsa.Quando Tudor è stato chiamato a ricoprire il ruolo di traghettatore non ha mai sbagliato all'esordio in panchina: nelle sue precedenti esperienze da subentrato, infatti, alla prima partita ha conquistato tre vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Trend che, in casa bianconera, ci si augura possa essere confermato anche sabato allo Stadium contro il Genoa.Come analizzato da Tuttosport, infatti, questa è la quinta volta in cui Tudor viene chiamato in corsa a raddrizzare una situazione apparentemente molto complicata. Nel 2018 e nel 2019 era subentrato all'Udinese, nella stagione 2021/22 al Verona e nella passata annata, la 2023/24, si era insediato sulla panchina della Lazio. Esperienze nelle quali Tudor è sempre riuscito a lasciare la propria impronta, arrivando a raddoppiare la media punti 'ereditata' dai suoi predecessori.Dopo aver centrato due salvezze, dai tratti miracolosi, in quel di Udine, ha sfiorato la clamorosa qualificazione in Europa con il Verona, mentre alla Lazio - dopo essere subentrato a Sarri - ha centrato la qualificazione all'Europa League viaggiando ad un ritmo di due punti a partita.Di seguito ecco il dato relativo alle medie punti fatte registrare da Tudor, paragonate a quelle 'ereditate' al momento del suo subentro in panchina. Numeri che fanno ben sperare anche in casa Juventus.