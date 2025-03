Da Kalulu a Nico Gonzalez, la Juventus ha già 'impegnato' più di 80 milioni per i riscatti: tutte le situazioni

La qualificazione alla prossima Champions League diventa un esercizio obbligatorio, nonché vitale per il futuro e per i conti della Juventus. Dopo la rivoluzione estiva targata Cristiano Giuntoli, capace di portare a Torino - tra sessione estiva e invernale - ben 13 giocatori per una spesa complessiva di 234 milioni, è giunto il tempo di far quadrare i conti e per giungere a tale obiettivo, serve necessariamente non fallire l'ultimo obiettivo rimasto a disposizione in questo spicchio finale di stagione.Una grossa fetta di budget da destinare al mercato, infatti, dovrà essere impegnata per completare quelle operazioni che potremmo definire 'in sospeso'. Diversi giocatori, infatti, sono approdati a Torino in prestito ma con annesse opzioni di riscatto che, qualora esercitate, andranno ad incidere e non poco sui parametri bianconeri.

80 milioni impegnati per i riscatti: tutte le situazioni

Kalulu e Di Gregorio certezze

Il riscatto di Nico Gonzalez e il dubbio Conceicao

Juventus, le cifre dei riscatti

Kalulu: 13 milioni + 4 di bonus

Di Gregorio: 13.5 milioni + 2 di bonus

Nico Gonzalez: 30 milioni

Francisco Conceicao: 30 milioni (clausola rescissoria)

In tal senso la Juventus ha di fatto già impegnato qualcosa come più di 80 milioni di euro per acquisire a titolo definitivo quei giocatori che fanno già parte della sua rosa, ma a conti fatti, soltanto in via provvisoria. E di nodi da sciogliere, in vista dell'estate ce ne sono diversi.Partendo dalle certezze, la Juventus riscatterà sicuramente Pierre Kalulu. Il difensore francese, arrivato in prestito oneroso dal Milan, diventerà a tutti gli effetti un calciatore bianconero non appena Madama verserà ulteriori 17 milioni (bonus compresi) nelle casse del club rossonero. Il classe 2000 ha impiegato pochissimo tempo a diventare una certezza in maglia zebrata, così come certa è la riconferma di Di Gregorio: l'ex portiere del Monza è arrivato in prestito oneorso (4.5 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 15.5, bonus compresi. Sarà, ovviamente, ancora lui a difendere la porta bianconera.Stessa formula, quella del numero 29, che ha consentito alla Juve di portare a Torino Nico Gonzalez. L'argentino è stato protagonista sin qui di una stagione assai deludente, a fronte dell'impegno economico che il club ha preso per strapparlo alla Fiorentina: prestito a 8 milioni e obbligo di riscatto fissato a 30 milioni complessivi.Da monitorare, invece, è la situazione relativa a Francisco Conceicao. I 10 milioni spesi da Giuntoli per il prestito oneroso del portoghese sembravano presagire ad un ormai imminente pagamento della clausola rescissoria (30 milioni) per strappare definitivamente il giocatore al Porto. E invece, gli ultimi sviluppi hanno rallentato un'operazione che sembrava ormai definita. La Juve infatti deve fare i conti con la situazione di classifica, con la zona Champions evidentemente a rischio, e soprattutto con gli sviluppi che la squadra avrà dal punto di vista tecnico. Nel modulo di Tudor, infatti, non è previsto l'impiego degli esterni offensivi e al termine della stagione andranno capite anche le intenzioni di chi, eventualmente, sarà la nuova guida tecnica bianconera. In altre parole, la situazione Conceicao è in completo standby.