Domani sera alle ore 21 si giocherà all'Allianz Stadium la sfida tra Juventus e Manchester City. Uno stadio bianconero che per l'occasione ha fatto registrare un tutto esaurito. Intervenuto in conferenza stampa insieme all'allenatore Thiago Motta è stato il numero 10 della Juventus, Kenan Yildiz ( QUI l'integrale). Il giocatore ha parlato del suo ruolo in campo. Le sue parole:"Giocare più vicino? Io gioco dove l'allenatore mi dice di giocare".Thiago risponde: "Non è giusta la domanda, sei partito già male...". E poi: "Bravo Kenan".