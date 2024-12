Juventus-Manchester City, la conferenza stampa di Kenan Yildiz

Alla vigilia della cruciale sfida di Champions League contro il Manchester City, il giovane talento della Juventus,, ha affiancato Thiago Motta nella conferenza stampa pre-partita. L'attaccante turco, uno dei punti fermi della rosa bianconera in questa stagione, ha condiviso le sue sensazioni in vista del match che potrebbe decidere il destino europeo della Juventus."E' una bella giornata domani, sogniamo queste partite, è un sogno che si realizza la gara di domani"."Abbiamo preparato la nostra partita, ci siamo preparati bene. Proveremo a fare bene"."Per me sarà una grande partita, farò del mio meglio per la squadra. Spero che andrà tutto bene, è una grande partita, non c'è dubbio"."Per me ovviamente le mie aspettative sono diverse, è una grande stagione. C'è sempre margine di miglioramento, è grandioso poter giocare con uno come Cambiaso. Ci aiutiamo tanto. Sono partito bene, spero di continuare"."Come ho detto il City ha già vinto la Champions, se devo sceglierne uno forse Haaland. Ma sono tanti i giocatori bravi, eccezionali, c'è l'imbarazzo della scelta. E' un grande onore"."Nel calcio penso che ci sia sempre margine di miglioramento. Cerco di aiutare la squadra, fare meglio. Non ci sono cose specifiche, cerco in generale di migliorare"."Sì, un altro pareggio, siamo una grande squadra. Guardiamo sempre avanti, ci siamo parlati con gli altri calciatori, siamo soddisfatti di quanto fatto"."Quel risultato e segnare aumenta la fiducia in te stessi, come detto prima devo lavorare su me stesso, voglio migliorare e spero di fare più gol"."Il mister è di fianco, è un grande allenatore, sono molto grato di avere il suo sostegno costante, come l'intera squadra. Sono molto grato di averlo"."Giocare più vicino? Io gioco dove l'allenatore mi dice di giocare".Thiago risponde: "Non è giusta la domanda, sei partito già male...". E poi: "Bravo Kenan"."Innanzitutto la Champions è un trofeo storico, cerchiamo di lavorare duramente. Sono molto contento di essere qua, ricordo l'inno, la pelle d'oca. Sono molto grato di giocare questa competizione, domani sarà un'altra grande partita, speriamo di aiutare la squadra"."La stagione è piuttosto lunga, non so dove arriveremo alla fine. Cercheremo di fare del nostro meglio".