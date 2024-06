Dove posso parcheggiare all'Allianz Stadium?

Da Corso Gaetano Scirea: P1, P2, P3, metà spicchio del P4, metà spicchio del P9, P10 e P1, consigliati ai possessori di biglietto in Tribuna Ovest.

Da Corso Grosseto: metà spicchio del P4 e P5, consigliati a chi possiede il biglietto tagliandi in Tribuna Sud o nella parte sud della Tribuna Est.

Da Via Druento: P7, P8 e metà spicchio del P9, solitamente consigliati ai possessori di biglietto in Tribuna Nord o nella parte nord della Tribuna Est.

Incrocio di Via Druento con la Strada Comunale di AltessanoP6 è invece l'area destinata alla sosta dei mezzi con i quali si sposteranno i tifosi avversari.

Parcheggi Allianz Stadium: info, prezzi e dove comprarli

I tifosi della Juventus possono acquistare il proprio parcheggio allo stadio sia singolarmente - in occasione delle gare casalinghe - che per tutta la stagione, qualora decidessero di sottoscrivere l'abbonamento annuale alle partite di campionato dei bianconeri.

Una volta acquistato un tagliando per un singolo match, esso stesso vi indicherà l’area di parcheggio consigliata in relazione al settore nel quale seguirete la partita. A quel punto sarà possibile acquistare un posto auto sia online che direttamente allo stadio, da circa 3 ore prima del calcio d’inizio.

I prezzi variano dai 15 ai 20 euro in base all’area di parcheggio selezionata.

Parcheggi Allianz Stadium: le alternative gratuite

L'Allianz Stadium è la casa della, ovvero l'impianto che ospita le gare casalinghe dei bianconeri nelle competizioni ufficiali sia in Italia che in Europa. Inaugurato l'8 settembre 2011 come Juventus Stadium, ha cambiato denominazione dal 1° luglio 2017. Costruito sulle ceneri del vecchio Stadio Delle Alpi, l'Allianz Stadium ha una capienza di 41.507 posti e nel corso di questi anni ha spesso e volentieri fatto registrare il tutto esaurito. In questa pagina andiamo a scoprire dove è possibile parcheggiare l'auto quando ci si reca all'Allianz Stadium per assistere ad una partita della Juventus.E' possibile usufruire dei parcheggi a pagamento, situati nelle immediate vicinanze dell'Allianz Stadium. I parcheggi a pagamento sono suddivisi in 10 aree, dislocate attorno all'impianto torinese e raggiungibili attraverso differenti accessi. La zona esterna dello Stadio dove gioca la Juventus è infatti circondata da posti auto, suddivisi in base al settore nel quale si vedrà la partita. Di seguito ecco la composizione, con le relative vie d'accesso:Al di fuori del contesto Allianz Stadium è possibile trovare, seppur con qualche difficoltà nel giorno della partita, dei parcheggi gratuiti nelle zone più o meno limitrofe all'impianto. Uno esempio è rappresentato dal parcheggio dell'Auchan di Venaria Reale, anche se vanno tenuti presente diversi fattori come gli orari delle partite della Juve e l'afflusso di gente che, in tali occasioni, proverà a percorrere la stessa soluzione. In alternativa è possibile allontanrsi un po' di più dallo stadio per cercare un parcheggio gratuito e poi proseguire a piedi verso lo stadio.