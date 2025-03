Juventus-Verona 2-0, PAGELLE: CI VOLEVA! Addirittura Koopmeiners, ma Thuram è l'arma in più

AFP via Getty Images

Un'uscita così e così sul (futuro) gol di Suslov, per sua fortuna immerso in questioni di fuorigioco. Non sbaglia, perché non c'è neanche tanto margine per farlo. Il Verona si ferma a quella roba lì dopo due tentativi nel primo tempo. Tiene botta.Meno spinta, più attenzione, però si perde la motivazione di fondo per la quale è lì: la spinta, oltre alla verve. Stasera mancano entrambe. E pure quando ha l'occasione sul destro, non gli esce mai pulita. (dal 61'- Di incoraggiamento. Perché tutto sommato arriva con l'irruenza dei vent'anni, e quel palo scuote la Juve)

Le poche sbavature del centrocampo finiscono nella sua zona, quella in cui domina senza pensarci su due volte. Dietro la Juve non trema, non più. E passa tanto dalla guida di Federico. (dal 70'Bentornato, semplicemente).Come Gatti, o forse più di Gatti. Perché è cresciuto nei fondamentali ed è migliorato nell'attitudine. La paura delle prime partite ha lasciato il posto all'obiettivo di conquistarsi tutto. Per oggi e per domani.Un primo tempo da 6.5 e una ripresa in calando. Forse la forma è quella che è, e spieghiamola pure così. Quando riesce a puntare lo spazio centrale, così come quando guadagna gli uno contro uno, è semplicemente impossibile da stoppare. Torna sul più bello: in tempo per l'assist.Di controbalzo, di sinistro, su un passaggio invitante ma non semplice di Cambiaso. E' Thuram a stappare lo Stadium, con un gol ormai dei suoi. Quando meno te l'aspetti, con lo zampino dei forti. No, stavolta Motta è stato tutt'altro che incompetente: spazio subito, e sempre.Alla fine, quell'apertura che libera Cambiaso, che a sua volta tocca per Thuram, è Locatelli in purezza. Un tocco dolce e docile, soprattutto intelligente. Serviva, una roba così. Sennò si faceva durissima.Per la garra, comunque. Per quello che ha dato. Per come ha interpretato i compiti che Thiago gli ha dato, molto stringenti, e perciò efficaci. In fase difensiva si abbassava fino a diventare un quinto, poi davanti. Quanti chilometri.Partita tosta, non eccelsa, però neanche così come sembra. Cioè: tra le linee si è sempre fatto vedere, con una costanza decisa, senza dare spazio alle insicurezze. Ha fatto la differenza, pur non eccellendo. (dal 60'Un po' si nasconde, un po' va a prendersi la palla. Va bene: entra in un momento felice. E il gol è un premio allo stoicismo. Almeno mette fieno in cascina per il futuro).Bene, perché c'è. Benissimo, perché non molla. Iniziano a essere diverse le partite in cui Yildiz magari non lascia il segno, però ci lascia il cuore, e le occasioni. Si prende le responsabilità giuste: non c'è da chiedergli altro. (dall'82'Assist per Koop, bene!)Mezzo voto in meno perché non incide, soprattutto quando dovrebbe. Non che l'Hellas sia lì a rompergli costantemente le scatole, anzi. Poteva fare di più soprattutto nei mezzi spazi, lì dove spesso è stato decisivo. (dall'82'Ingresso solido. Non solito)I pugni chiusi all'esultanza post gol di Thuram: valgono tutto. Vale la risposta alla contestazione, vale la vetta a 6 punti di distanza, vale la paura scampata pure questa sera. Non sarà una Juve accecante, ma è una Juve che fa. Almeno.