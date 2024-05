Quando è stato inaugurato l'Allianz Stadium?

L'Allianz Stadium è di proprietà della Juventus?

La Juventus , nel corso della sua storia, ha disputato le gare casalinghe in diversi stadi tutti ovviamente collocati nella città di Torino. Attualmente il club bianconero disputa le sue partite interne all'Allianz Stadium, impianto situato nel comune torinese di Venaria Reale.Risposta affermativa. La Juventus ha costruito il suo stadio di proprietà, ossia l'Allianz Stadium, sulle ceneri del vecchio Stadio Delle Alpi. L'Allianz Stadium è l'attuale casa del club bianconero dove vengono disputate tutte le partite casalinghe e ufficiali dei bianconeri nelle competizioni nazionali e internazionali. L'iter per la costruzione dello stadio di proprietà della Juventus è stato avviato l'11 novembre 2008 con l'inizio dei lavori di demolizione allo Stadio Delle Alpi, ultimati a giugno del 2009. La costruzione del nuovo impianto, invece, ha avuto inizio il 30 giugno 2009 e si è conclusa tra i mesi di agosto e settembre 2011.ed è diventato l'impianto designato ad ospitare le partite casalinghe dei bianconeri a partire dalla stagione 2011/12. Conosciuto inizialmente con il nome di Juventus Stadium, il successivo accordo di sponsorizzazione con Allianz ha poi portato alla denominazione attuale a partire dal 1° luglio 2017. La cerimonia d'inaugurazione è stata ovviamente aperta al pubblico che ha occupato gli spalti del nuovo stadio in ogni ordine di posto prendendo parte ad una serata davvero emozionante ed indimenticabile, con il taglio del nastro da parte di Andrea Agnelli, nel corso della quale sono state rivissute tutte le tappe più importanti della storia della Juventus. Per l'occasione sul terreno di gioco dello Stadium si sono avvicendate le stelle del passato e del presente della Juventus. Al termine della cerimonia i bianconeri hanno disputato la loro prima partita nel nuovo stadio affrontando il Notts County in amichevole. Un avversario tutt'altro che banale, perché è proprio dal club inglese che la Juve ha ereditato la sua tradizionale maglia a strisce bianconere dopo aver indossato un completo rosa nei primi anni della sua storia.Tre giorni dopo l'amichevole contro il Notts County, terminata 1-1, la Juventus ha disputato la sua prima partita ufficiale nel nuovo impianto ospitando il Parma nel match d'esordio della Serie A 2011/12. L'11 settembre 2011, giorno dell'esordio in panchina di Antonio Conte, i bianconeri hanno travolto gli emiliani con un netto 4-1. Il primo gol ufficiale nello Juventus Stadium l'ha segnato Lichtsteiner, anch'esso all'esordio in bianconero, a cui hanno fatto seguito le reti di Pepe, Vidal (altro esordiente assoluto) e Marchisio. Nel finale il gol della bandiera del Parma l'ha segnato proprio l'ex juventino Giovinco su rigore.