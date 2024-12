Douglas Luiz verso il rientro: cosa filtra per Juventus-Fiorentina

Fuori nelle ultime due partite con Cagliari in Coppa Italia e Monza in campionato; adessolavora per rientrare contro la, sfida che si giocherà domenica 29 dicembre all'Allianz Stadium. Le ultime notizie che arrivano dalla Continassa confermano il piano dello staff medico messo in atto dopo Juventus-Venezia di 12 giorni fa.Douglas Luiz, dopo essere subentrato nell'ultima mezz'ora contro la formazione allenata da Di Francesco, si è fermato nuovamente; ancora qualche fastidio per il brasiliano, su cui adesso c'è la massima prudenza da parte di tutti per evitare un nuovo stop prolungato come successo tra ottobre e novembre.Una gestione per evitare ricadute e riportare il brasiliano in una condizione buona per dare una mano alla squadra. L'ex Aston Villa ha quindi saltato il Cagliari e poi il Monza, con Thiago che aveva chiarito la situazione prima del match contro i brianzoli:Vedremo la prossima partita se ci sarà o no". Parole che spiegano appunto la prudenza nei confronti del giocatore e la gestione.Una settimana di lavoro a parte per Douglas Luiz, che ha proseguito anche nell'ultimo allenamento con l'obiettivo adesso di esserci per Juve-Fiorentina.