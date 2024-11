Douglas Luiz può lasciare la Juventus a gennaio?

Quanto pesa a bilancio Douglas Luiz

Continuano i rumors sue su una possibile partenza del centrocampista brasiliano già nel mercato di gennaio, pochi mesi dopo l'arrivo a Torino dall'Scenario di cui si parla visto il rendimento del giocatore nella sua prima parte di avventura alladove ha faticato a trovare spazio e quando ha giocato è stato protagonista in negativo, come a Lipsia o in casa con il Cagliari. L'infortunio muscolare che lo tiene fuori da più di un mese ha complicato tutto, rendendo ancora più difficile il suo inizio in bianconero.Ma Douglas Luiz potrebbe davvero lasciare la Juventus già nel mercato invernale, che si aprirà tra poco più di un mese? Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il suo agente si starebbe muovendo per capire eventuali opportunità per il brasiliano. Douglas ha ovviamente tanti estimatori in Inghilterra visto il suo passato all'Aston Villa dove nella passata stagione è stato grande protagonista della cavalcata che ha portato la squadra di Emery in Champions. Sullo sfondo anche lacampionato che sembra adatto per le caratteristiche tecniche del giocatore. Da escludere una pista italiana. La Juventus dovrà decidere se credere ancora nel giocatore e quindi trattenerlo oppure lasciarlo andare.A complicare però un'eventuale operazione sono le cifre in ballo. Douglas infatti è arrivato alla Juve per 50 milioni di euro, con un ingaggio intorno a 5 milioni (fino al 2029). Cifre che non facilitano un addio a titolo definitivo. A livello di bilancio,ed è il secondo giocatore della rosa bianconera che "costa" così tanto dopo Vlahovic.