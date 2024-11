Douglas Luiz ai saluti? Cosa succede

"È un momento difficile per lui e non è contento della situazione" aveva detto Pau Torres riferendosi aappena qualche giorno fa. Dopo cinque mesi, stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la sua avventura con la Juventus potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda. Certo, la sua uscita non sarebbe semplice complici ispesi per lui (e per la compagna Alisha Lehmann alla Juventus Women) nel corso del mercato estivo (Iling e Barrenechea più 28 mln, nel dettaglio).La scintilla con Thiago Motta non è assolutamente scoccata, al contrario anzi, prestazioni sotto tono e quei due rigori causati tra Lipsia e Cagliari lo hanno abbattuto moralmente, una sorta di "sindrome del Calimero". A questo si aggiungono i guai fisici che lo tengono fuori dallo scorso 13 ottobre e che gli faranno saltare anche la trasferta di domani a Lecce. Il suo agente Kia Joorabchian (lo stesso di Zirkzee) è già al lavoro tra Spagna ed Inghilterra per trovargli una sistemazione che gli riporti il sorriso. L'avventura del brasiliano alla Juventus quindi potrebbe essere davvero già ai titoli di coda.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui