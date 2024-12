Douglas Luiz al Manchester City: l'esperienza con Guardiola

L'infortunio con cui ha convissutoha costretto il brasiliano a saltare la sfida con l'ex squadra, l'a cui il giocatore è rimasto molto legato. Adesso però Douglas è pronto a tornare e avrà davanti subito un'altra ex squadra, ilanche se la storia tra il giocatore e i Campioni d'Inghilterra è stata decisamente diversa rispetto a quella con l'Aston Villa, e sicuramente più strana.Era l'estate 2017 e la carriera di Douglas Luiz svoltò: il brasiliano, che era solo un ragazzino (aveva 19 anni) e giocava ancora in patria, nel Vasco da Gama,Offerta ovviamente irrinunciabile per il giocatore, che accettò subito la destinazione e iniziò il percorso in Europa. C'era giàInvestimento da 12 milioni di euro e cinque anni di contratto. Ma fu tutto "inutile".Dopo appena due settimane,n Liga trascorse due anni prima di tornare in Inghilterra ma non con il City.Ma perché il Manchester City decise di privarsi fin da subito del giocatore e poi di cederlo a titolo definitivo? Successivamente si è scoperto che il club era stato "obbligato" a mandarlo in prestito appena arrivato perché si era mezzo di mezzo un. Guardiola ci aveva visto qualcosa in Douglas e le stagioni con l'Aston Villa hanno dato ragione all'allenatore. Adesso è il momento di dimostrarlo anche a Torino.