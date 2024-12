Douglas Luiz può lasciare la Juventus a gennaio?

è pronto a riprendersi la. O quantomeno a provarci, dopo un inizio di stagione da dimenticare tra errori sparsi nelle sue poche presenze in campo e l'infortunio che lo ha tenuto ai box per ben 47 giorni. Ieri il centrocampista brasiliano è tornato ad allenarsi in gruppo, pertanto tutto fa pensare che possa essere convocato per la super sfida di mercoledì contro il, una grande occasione per offrire un contributo alla causa anche partendo - come probabilmente succederà - dalla panchina.Finora non è mai scattato il feeling giusto tra Douglas Luiz e il mondo bianconero, ma nemmeno con Thiago Motta. Eppure non è ancora detta l'ultima parola per l'ex Aston Villa, che vuole andare a caccia del riscatto personale pur avendo già dato disposizione al suo procuratore di rispondere con cortesia a eventuali telefonate da club di Premier League, come rivela La Gazzetta dello Sport. La condizione, però, sarebbe ovviamente quella di un trasferimento a titolo definitivo, anche perché a Torino nessuno ha intenzione di incappare in un'immediata minusvalenza. Adesso, comunque, non ci si pensa. Per Douglas Luiz c'è ancora la possibilità di scrivere un'altra storia, a partire da mercoledì.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui