Douglas Luiz Juve, perché non gioca titolare?

Poco più di un tempo di gioco,A tanto ammonta lo spazio concesso da mister, uno dei pezzi pregiati del mercato estivo della Juventus , in queste prime tre partite di campionato. Per 23’ di questi, il centrocampista brasiliano è sceso in campo ieri sera contro la Roma e dal momento dell’ingresso in campo la musica è cambiata. A tempo di samba, Douglas ha fatto girare il pallone, dato geometrie e aumentato il tasso qualitativo. La domanda, quindi, è sorta spontanea tra i tifosi bianconeri: perché non gioca titolare?La risposta sembra piuttosto semplice eppure sta nella complessità. La complessità dei movimenti che la mediana bianconera ha fatto intravedere in questo inizio di stagione. Un continuo pendolo dove gli elementi si alzano e si abbassano con il giusto tempismo per creare spazi, per andare a inserirsi e per aumentare la densità nell’ultima parte di campo. Non è un caso che in queste prime partite siano partiti titolari Thuram, Fagioli, Locatelli : gente che lavora alla Continassa dal giorno uno.Oltre a questo, c’è il tema della condizione fisica. Douglas Luiz ha alle spalle la Copa America ed è stato tra gli ultimi a raggiungere il gruppo, dopo il ritiro in Germania. Insomma, tempo al tempo: entrerà nei meccanismi e si prenderà le chiavi del centrocampo; bisogna solo avere pazienza.