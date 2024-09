Locatelli Nazionale, parla Spalletti

Manuelè uno dei grandi temi della, così come lo è per la Juventus . Per quel che riguarda i colori bianconeri, il centrocampista ha iniziato bene, ma questo non gli è valso la convocazione di. È proprio il ct a spiegare la situazione.

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, il CT della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha parlato anche della mancata convocazione di Manuel Locatelli, sempre titolare nelle prime uscite stagionali della Juventus: "Lo conosciamo bene e sta facendo bene, lui è dentro il gruppo che noi pensiamo possa far parte della Nazionale: è codificabile cosa sa fare e il suo apporto, mentre Fagioli e Ricci hanno possibilità di un cambiamento totale nel giocare, hanno iniziato adesso e stanno crescendo. Devono ancora far vedere il loro livello e questo è un po’ il ragionamento. Facile portare Acerbi, il suo rendimento è sicuro. Ma dobbiamo giocare una competizione tra due anni con delle personalità nuove. Da un giocatore di 27-28-30 anni sai cosa aspettarti, invece uno di 20-22 anni può cambiare totalmente dandogli fiducia in competizioni che non ha giocato".