Douglas Luiz Juve, può partire in prestito?

Douglas Luiz Juve, i numeri della stagione

Presenze: 9

Minuti: 312’

Goal: 0

Assist: 0

No, la prima parte di stagione non è andata come ci si sarebbe attesi. In estate, quando la Juventus ha completato l’operazione con l’e portatoa Torino, tutti si immaginavano il brasiliano titolare del centrocampo bianconero. Al massimo, sarebbero stati gli altri a ruotare intorno a lui. E invece è il contrario: Douglas Luiz è ultimo nelle gerarchie di. Vuoi le fatiche con il Brasile, vuoi il ritardo di condizione, vuoi l’adattamento al calcio italiano e al lavoro richiesto da Thiago Motta…Insomma, vuoi tante cose, le cause sono molteplici.Nelle difficoltà, come succede spesso, trovano terreno fertile le voci di mercato che crescono incontrollate e incontrollabili. Per quel che riguarda Douglas Luiz, gli ultimi rumors vorrebbero un ritorno del brasiliano all’Aston Villa , in prestito a gennaio. Come detto, tra problemi fisici e difficoltà d’ambientamento: l’avventura di Douglas Luiz alla Juventus non sta andando come si sperava. Questo non vuol dire, però, che Juve e Thiago Motta abbiano smesso di credere in lui. Infine, l’ipotesi di un prestito a gennaio sembra andare oltre il remoto.