Nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni, rilanciate da Sportmediaset, su un possibile "taglio" didalla rosa della. Il centrocampista brasiliano, infatti, finora non ha convinto pienamente la dirigenza bianconera e, complici alcuni problemi muscolari che lo stanno tenendo fuori, non è riuscito a integrarsi come previsto. Ci sarebbe la possibilità che Luiz venga rimandato in prestito all'Aston Villa già nella sessione di mercato di gennaio, per valutare meglio il suo potenziale e capire se possa rientrare nei piani del club. Per ora si tratta solo di voci, nessuna pista concreta da monitorare. .