Le ultime su Douglas Luiz verso Juventus-Fiorentina

Laha ripreso gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi daper le feste natalizie. I bianconeri si sono ritrovati questa mattina alla Continassa per preparare la partita contro la Fiorentina, in programma domenica all'Allianz Stadium. Le novità sulle condizioni diDouglas Luiz, che ha saltato le ultime due partite, quella con il Cagliari in Coppa Italia e la trasferta a Monza, sta continuando ad allenarsi a parte. Il centrocampista brasiliano quindi non è ancora rientrato con il gruppo. L'ex Aston Villa comunque lavora per esserci contro la Fiorentina. QUI INVECE LE ULTIME SU KOOPMEINERS E DANILO.