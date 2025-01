Cosa succede con Douglas Luiz

Alla Continassa ne sono convinti: l'acquisto di gennaio in mezzo al campo sarà proprio lui. Nei piani di Thiago Motta e del suo staff, il primo mese del 2025 dovrà coincidere con un nuovo inizio per, che ha davanti a sé una seconda parte di stagione tutta da scrivere dopo che la prima, tra i continui stop per problemi fisici, ha parlato di un rendimento misterioso, più che negativo. Il centrocampista brasiliano, a dispetto di qualche voce di mercato, è sicuramente nella testa e nei progetti dell'allenatore bianconero, il cui obiettivo è ora quello di accrescerne l'affiatamento con la squadra e il minutaggio.E il riferimento iniziale al mercato non era di certo casuale: se davvero Nicolò Fagioli partirà non sarà di certo rimpiazzato, proprio nell'ottica di poter finalmente sfruttare tutto il potenziale di Douglas Luiz, il cui contributo potrebbe rivelarsi fondamentale sotto vari punti di vista. L'ex Aston Villa, uno che ha i colpi in verticale e nello stretto, sarebbe infatti il principale candidato a ereditare l'attuale posizione di, che potrebbe stabilmente arretrare trovando così più metri da aggredire con la possibilità di giocare più palloni fronte alla porta avversaria: il compito che svolgeva magistralmente all'Atalanta , insomma, e che finora, per una ragione o per l'altra, era passato per lui in secondo piano, con tutti i problemi del caso per lui e per i compagni.





