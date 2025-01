Viene quasi spontanea la domanda tra i tifosi della Juventus che lo hanno ammirato la scorsa stagione con la maglia dell'Atalanta. Eppurela Juventus l'ha tanto voluta, ha presentato persino un certificato medico al club bergamasco per non allenarsi ed accelerare il trasferimento all'ombra della Mole.Quasiversati in estate nelle casse dell'Atalanta ed una trattativa infinita, prima di vederlo approdare al JMedical in una calda mattinata. Koopmeiners in questa stagione è a quota 21 presenze in bianconero (per un totale di 1.627 minuti) con appena due goal e tre assist. A complicare l'ambientamento oltre alla scarsa condizione fisica dato che non si è allenato con l'Atalanta ci si è messa anche la frattura della costola di metà ottobre e venti giorni di stop.Il vero Koopmeiners non si è ancora visto, la colpa però è di Thiago Motta? La risposta potrebbe essere riconducibile ad un equivoco tattico del tecnico. Infatti, Koop finora è stato quasi sempre impiegato da trequartista, alle spalle del centravanti nell'ormai consolidato 4-2-3-1, e sostanzialmente mai nel ruolo di mezz'ala o insomma in posizione più arretrata dove giocava con l'Atalanta e dove riusciva a rendersi maggiormente pericoloso anche in fase offensiva. Un problema che collegato anche alla scarsa condizione fisica non permette ancora di vedere il vero Koopmeiners, ma quando riuscirà ad incidere?





