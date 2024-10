Juventus, come sta Douglas Luiz?

Controlli ora in corso al JMedical per #DouglasLuiz dopo lo stop di ieri, pre #JuveStoccarda pic.twitter.com/I1vjtVb8fi — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) October 23, 2024

Ore di ansia in casa Juventus per scoprire quali siano le condizioni del centrocampista brasiliano Douglas Luiz. Il giocatore si è fermato ieri nel corso del riscaldamento della sfida contro lo Stoccarda in cui avrebbe dovuto giocare titolare lasciando cosi il suo posto a Khephren Thuram. In casa Juventus c'è timore visto che la prossima sfida sarà domenica alle 18 contro l'Inter a San Siro ed il tecnico vorrebbe poter contare su Douglas Luiz.L'infortunio del giocatore è di natura muscolare ma per fortuna l'esito degli esami ha escluso lesioni per Douglas Luiz. Di seguito il video del suo arrivo al JMedical





