Perché Douglas Luiz non gioca Juventus-Stoccarda?

Problemi nel riscaldamento per. Il centrocampista dellasi è fermato precauzionalmente dopo aver accusato un "dolorino" di natura muscolare, stando a quanto riferito dai bordocampisti di Sky, per poi dirigersi negli spogliatoi dopo un breve confronto con Andrea Cambiaso (escluso dall'undici titolare).Il brasiliano, quindi, non potrà partire dal primo minuto del match dicontro lo(le sue condizioni saranno poi valutate meglio in seguito). Al suo posto, che avrebbe dovuto partire dalla panchina nelle scelte iniziali di Thiago Motta. Cristiano Giuntoli ha parlato proprio di ciò che è successo ai microfoni di Sky: "Un piccolo dolore, per precauzione i medici lo hanno fermato, non ci voleva ma andiamo avanti".





