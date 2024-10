Le parole dia Sky prima di"Un piccolo dolore, i medici l'hanno fermato. Non ci voleva ma andiamo avanti...".- "Siamo contenti dell'inizio di stagione, la squadra è molto giovane e si ha paura che questi sogni si infrangano ma vogliamo continuare a crescere, a fare bene".- "Con Perin stiamo parlando, speriamo di chiudere a breve per due anni in più, sta dimostrando grande attaccamento alla maglia e grande professionalità. Per Conceicao siamo d'accordo nel proseguire insieme, ma dovremo aspettare. A gennaio dovremo fare qualcosa dietro, aspettiamo l'occasione giusta per intervenire".





