Come scrive Tuttosport, suci sono gli occhi della Premier League. Il derby della Mole tradi sabato sarà seguito con grande interesse da diversi club, perché in Inghilterra il centrocampista brasiliano "va ancora di moda e fa gola a più squadre", venendo considerato "un elemento in grado di spostare gli equilibri nella corsa alle posizioni che contano". In parecchi - a partire da Fulham e Nottingham Forest, ma ora si parla anche del Manchester United - sono quindi pronti a bussare alla porta della Vecchia Signora, provando ad approfittare dello scarso feeling sbocciato finora tra il classe 1998 e Thiago Motta. Che spesso lo ha escluso per scelta tecnica dall'undici titolare, ma che ora è pronto a dargli una chance di mettersi in mostra per scrivere un futuro diverso dal recente passato.