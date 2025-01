Douglas Luiz sarà titolare in Torino-Juventus?

è finalmente pronto a giocarsi le proprie carte con la maglia della. Almeno dal punto di vista fisico, perché i guai muscolari che negli ultimi mesi hanno tanto complicato il suo ambientamento a Torino sembrano ormai alle spalle e pertanto, salvo imprevisti nei prossimi allenamenti, non c'è nulla che faccia pensare a una sua esclusione dal derby di sabato, tanto più perché Thiago Motta non potrà contare sullo squalificato Manuel Locatelli. Questa volta, insomma, non ci sono scusanti o altre situazioni che possano giustificare una panchina del brasiliano.Ne è convinto Tuttosport, secondo cui la scelta di non utilizzare Douglas Luiz nel match contro ilaprirebbe interrogativi non trascurabili sulla mossa estiva concordata con il dt Cristiano Giuntoli, che per lui ha investito 50 milioni di euro (pur inserendo nell'affare anche Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior). Il numero 26 è probabilmente il giocatore più atteso di questo derby, che lui stesso spera di vivere da grande protagonista: questa, almeno, la sensazione che si è avuta ieri, di fronte alla foto che ha condiviso sui social per festeggiare la vittoria nella partitella in allenamento sul campo della Continassa. Al suo fianco, tra gli altri,: forse non un caso…

