Douglas Luiz titolare con il Brasile?

Juventus, quando arriverà Douglas Luiz?

. Sabato c'è stata la chiusura definitiva dell'operazione tra Aston Villa e Juventus mentre nella giornata di ieri vi abbiamo raccontatoche legherà il brasiliano ai bianconeri, oltre alle tempistiche sulle visite mediche, che verranno svolte direttamente negli Stati Uniti, dove il giocatore è impegnato per la Copa America. E a proposito di questo, Douglas si prepara alla prima partita della competizione.Questa notte il Brasile farà il suo esordio nella Copa America 2024.Un debutto sulla carta semplice per i pentacampioni del Mondo. Cresce l'attesa per il match come dimostra il post pubblicato da Douglas Luiz sui social.Douglas Luiz, dopo essere stato fuori dalla nazionale per molto tempoA dimostrazione di questo, nelle due amichevoli pre Copa America, il prossimo giocatore della Juventus è sceso in campo per 120 minuti. Dorival Junior lo può utilizzare sia come unico centrocampista davanti la difesa sia in un reparto a due.Il primo match di Copa America e successivamente le visite mediche prima della firma con la Juventus; saranno ore e giorni che difficilmente dimenticherà Douglas Luiz.Sicuramente il classe 1998 non sarà presente al primo giorno di raduno bianconero (10 luglio). Quando arriverà alla Continassa?Al momento è impossibile sapere con precisione quando Douglas Luiz raggiungerà Torino e si metterà a disposizione di Motta. Dipenderà ovviamente dal percorso che farà il Brasile in Copa America. Nei pronostici, leche si disputerà il 14 luglio. In quel caso, l'attesa per Douglas aumenterebbe. Poco male però, perché comunque sarà un nuovo giocatore della Juventus. E questa è la cosa più importante.