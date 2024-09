Nel comunicato ufficiale in cui sono stati resi noti i dati delal 30 giugno 2024, laha fatto anche il punto sulle cifre deidelle competizioni italiane: "Nel corso del 2023 - si legge - la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha pubblicato i bandi, avviando le procedure di assegnazione riguardanti la concessione in licenza dei diritti audiovisivi della Serie A per il quinquennio 2024/2025 - 2028/2029. In relazione al territorio nazionalesi sono aggiudicate a ottobre 2023 i pacchetti principali, per un valore totale di circa(-3% annuo rispetto al ciclo precedente), oltre a un corrispettivo variabile in relazione a determinati obiettivi predefiniti".E ancora: "Sempre a ottobre 2023 è stata assegnata ala concessione in licenza dei diritti audiovisivi della Coppa Italia nel territorio nazionale per il triennio 2024/2025 - 2026/2027, per un valore totale di circa € 52 milioni annui (+8% rispetto al triennio precedente). Alla data del presente comunicato si segnala che le assegnazioni dei diritti audiovisivi della Serie A per numerosi mercati internazionali sono ancora in corso".