Di Canio su Douglas Luiz-Patric: "Non è un cazzotto"

Dopo quanto successo nel finale diche in area di rigore avversaria ha colpito Patric, anche a Sky Calcio Club si sono soffermati sull'episodio discusso. In particolare ad analizzare il fatto è stato Paolo Di Canio, che in carriera ha giocato sia nella Juve che nella Lazio. Di Canio ha fatto chiarezza sull'episodio spiegando come non si trattasse di un pugno, come invece erroneamente dichiarato da molti nel post partita. QUI L'EPISODIO ANALIZZATO DA ROCCHI. "Bisogna essere seri, si era parlato di cazzotto… non si può andare in tv a fare scene da bar", le parole dell'opinionista che fanno riferimento anche alle dichiarazioni del direttore sportivo della Lazio,molto arrabbiato nel post partita. Di Canio ha poi aggiunto: "É una mezza avambracciata che non mi sembra violenta… poi sanzionatela come volete, ma non parliamo di cazzotti in faccia.”



