Episodio Douglas Luiz-Patric: il commento di Rocchi a Open Var



Il dialogo della sala Var

Durante la trasmissione "Open Var" su Dazn, il designatore arbitrale,, analizza il tanto discusso episodio che ha visto protagonista Douglas Luiz in Juventus-Lazio. Il brasiliano ha colpito Patric sulla schiena scatenando l'ira di Fabiani, direttore sportivo della Lazio. "Non è un colpo così chiaro", dice Rocchi."Sicuramente non è fortuito e sicuramente non ci piacciono certi comportamenti.Era già successo in Empoli-Juventus con un giocatore dell'Empoli. Il VAR va sull'intensità del colpo, posso capirlo ma questi gesti a noi non piacciono. Ribadisco a società e giocatori di tenerne conto.Sono stati riproposti anche i dialoghi dalla sala Var che ha controllato quanto successo decidendo però di non richiamare l'arbitro. "Non è tanto fortuito", "Sto controllando" si sente. E ancora: "Gli dà na mezza...".No poca roba, niente".



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui