Alessandroha scritto la storia con la maglia della Juventus. Intercettato da Sky ( QUI le parole integrali) ha parlato della situazione legata al capitano della Vecchia Signora, il difensore brasiliano. Le sue parole:DANILO AL NAPOLI?- "Penso che la maturità che ha dimostrato in questi anni alla Juve gli permetterà di scegliere la cosa migliore. Non ho alcun consiglio per lui, ha tutto il mio rispetto per ciò che ha fatto. Sarà una decisione, in un modo o nell’altro, non facile, ma sono certo che la farà nell’interesse di tutti perché è un ragazzo molto sensibile e responsabile. Qualsiasi cosa deciderà credo verrà rispettata da tutti".