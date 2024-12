Del Piero sulla Juventus e Thiago Motta

L'ex capitano della Juventus Alessandroha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione dei Globe Soccer Awards. Queste alcune delle sue parole sulla Juventus:"Le aspettative sono quelle che sono. Quando penso alla Juve ho sempre aspettative alte, lo insegna la storia. Poi in questi mesi tra allenatore, giocatori e alcuni membri della società c’è un grande cambiamento in corso e non è semplice in un ambiente come quello della Juve riuscire a performare sempre bene. Ma credo nessuno abbia mai detto che Motta non è un allenatore che meriti o cose simili. E questo vale per lui così come per altri: a volte le cose funzionano bene in un modo e meno bene in un altro. Dal punto di vista juventino ci si aspetta molto e ci si augura le cose migliorino sempre di più. Il percorso è stato un po’ così, questi pareggi hanno fatto un po’ allarmare, ma forse con quest’ultima vittoria si è ripreso un treno positivo, poi starà a loro dimostrarlo sul campo"."Non è facile, non dipende solo dal singoloi ma anche da chi gli sta attorno. Yildiz e Nico Gonzalez, per caratteristiche, possono giocare sia lì che più esternamente. Poi è compito di Motta metterli nella posizione più ideale per farli performare: come caratteristiche possono giocare anche tutti e due internamente con una punta più avanzata, ma dipende dall’insieme che c’è attorno"."Penso che la maturità che ha dimostrato in questi anni alla Juve gli permetterà di scegliere la cosa migliore. Non ho alcun consiglio per lui, ha tutto il mio rispetto per ciò che ha fatto. Sarà una decisione, in un modo o nell’altro, non facile, ma sono certo che la farà nell’interesse di tutti perché è un ragazzo molto sensibile e responsabile. Qualsiasi cosa deciderà credo verrà rispettata da tutti".